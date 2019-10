Leyton Orient-Brighton U21 posticipata di 24 ore: sono attesi i tifosi dell'Ajax

I tifosi dell'Ajax avevano programmato di andare a vedere il Leyton Orient al posto de Chelsea: ma il club londinese ha spostato di 24 ore la partita.

Come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa, ai tifosi dell' è stata vietata la trasferta a Londra per assistere alla quarta giornata di contro il . Il motivo? I tifosi olandesi avevano causato disordini nella gara contro il in .

The https://t.co/VcwXWWRcUW Trophy match with & Hove Albion U21's has been rearranged for Wednesday, November 6. #LOFC #OnlyOneOrient — Leyton Orient (@leytonorientfc) October 25, 2019

Ebbene, i tifosi dell'Ajax avevano fatto sapere, sia per protesta sia perché ormai avevano acquistato il biglietto aereo, che avrebbero viaggiato lo stesso verso Londra, per poi andare a vedere la partita tra Leyton Orient e Brighton Under 21, valevole per il Leasing Trophy.

Ma lo storico club londinese non ha nessuna voglia di ospitare circa duemila tifosi olandesi nel suo stadio ed oggi ha comunicato di aver posticipato la partita di 24 ore, in modo da eludere la presenza dei sostenitori dell'Ajax.

"La partita del Trofeo Leasing contro il Brighton & Hove Albion U21 si svolgerà mercoledì 6 novembre con il calcio d'inizio alle 19:45. Il match, originariamente fissato per martedì 5 novembre, è stato riprogrammato su consiglio dei gruppi di sicurezza, compresa la polizia".

A questo punto i tifosi olandesi dovranno trovarsi un'alternativa o, più semplicemente, restare in .