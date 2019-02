L'ex Pro Piacenza Polverini: "Un calvario iniziato a novembre, cacciati dagli alloggi"

Polverini, ex Pro Piacenza: "A luglio allestita una squadra forte, ma poi a novembre arriva il primo stipendio dimezzato e ci cacciano dagli alloggi".

Continua a far discutere quanto accaduto domenica a Cuneo , con la Pro Piacenza sconfitta per 20-0 perchè scesa in campo con una squadra di ragazzini e pelopiù in soli 7 uomini (massaggiatore compreso). Il tutto per evitare la radiazione dal campionato di Serie C .

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport è intervenuto Dario Polverini , difensore 31enne, passato a gennaio alla Virtus Verona dopo aver militato nel Pro Piacenza nella prima parte della stagione. Stagione che era cominciata sotto i migliori auspici.

" A luglio era stata allestita una squadra forte e c'erano tante belle speranze. Il presidente caccia addirittura il direttore sportivo perchè vuole puntare alla B, tanto che la rosa arriva a 33 elementi con 10 giocatori acquistati negli ultimi giorni. Le cose in campionato cominciano bene con il primo posto in classifica nelle prime cinque giornate ".

Poi però cominciano ad esserci le prime avvisaglie che fanno capire che la situazione non potrà che peggiorare col passare dei mesi.

" Alla scadenza del 15 ottobre non arrivano i primi stipendi, ma il presidente ci riunisce e ci promette che risolto qualche problema con l'azienda sistemerà le cose. A novembre ci arriva lo stipendio di agosto, ma dimezzato. A dicembre nessun pagamento nonostante le ulteriori promesse del patron. Nel frattempo in città cominciano a girare delle voci ed i proprietari delle abitazioni dove siamo ci dicono che se non paghiamo dobbiamo abbandonare gli alloggi. Alcuni di noi sono costretti a farlo e vengono dirottati dalla società negli alberghi, alcuni anche con bambini ".

Da qui la decisione di scioperare in un primo momento e di chiedere lo svincolo o la rescissione del contratto successivamente.