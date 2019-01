L'ex presidente di Kouamé: "Lo proposi alla Juventus, non era per loro“

Lo scopritore di Christian Kouamé, Paolo Toccafondi, svela: “Me lo rimandavano tutti indietro. Lo proposi al Sassuolo, all’Inter e alla Juventus”.

Solo fino a pochi mesi fa non erano moltissimi gli appassionati a conoscere il suo nome oggi, dopo un solo girone d’andata vissuto da protagonista in Serie A, Christian Kouamé è uno dei giocatori più corteggiati del panorama calcistico italiano.

Il giovane attaccante ivoriano cresciuto nel Prato e poi esploso nel Cittadella prima di approdare al Genoa, con la squadra ligure ha fornito prestazioni tali da attirare su di se l’attenzione di molti club importanti, Napoli su tutti (il club partenopeo punta a prenderlo ora per giugno).

Spalla perfetta di Piatek, all’ombra della Lanterna ha stupito in molti per velocità e qualità tecniche e non è un caso che le sue quotazioni stiano crescendo in maniera vertiginosa di partita in partita.

Eppure per Kouamé il cammino che l’ha portato a questi livelli non è stato sempre in discesa. Paolo Toccafondi, il presidente del Prato che lo scoprì 13enne su un campo di Abidjan, intervistato da Il Mattino, ha svelato come siano stati diversi i club italiani che in passato non sono riusciti ad intravedere nell’attaccante le giuste qualità per sfondare.

“Me lo rimandavano tutti indietro: prima il Sassuolo e poi l'Inter. Pochi mesi e via. Lo proposi anche alla Juve ma mi dissero che non era per loro. Ma io sapevo che quel ragazzo ne aveva di qualità. Capisco che ho tra le mani un campione in una gara giocata a Lucca: sbagliò tre palle-goal clamorose. Lui era depresso ma io gli dissi che era stato bravo a farsi trovare al punto giusto”. L'articolo prosegue qui sotto

Oggi, a 21 anni, Kouamé è un giocatore che vale oltre 20 milioni di euro.