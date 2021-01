L'ex Napoli Carlos Vinicius lancia il Tottenham: tripletta contro il Marine

Il protagonista del Tottenham nel 3° turno di FA Cup è Carlos Vinicius: mai usato a Napoli, senza spazio in Premier, ne ha fatti 3 in un tempo.

Zero presenze con il . Formalmente era un calciatore azzurro, Carlos Vinicius, ma assieme a Insigne e compagni non ha giocato nemmeno una volta. Un errore della società? Forse. Perché al l'attaccante brasiliano sta dimostrando di non essere un semplice oggetto misterioso, ma un giocatore vero.

Nel terzo turno di , proprio lui è stato il grande protagonista della squadra di Mourinho contro il Marine. Gara semplice, contro un avversario tanto entusiasta per l'avvenimento storico quanto morbido sul campo. Del resto milita 7 categorie più giù rispetto agli Spurs, mica una o due. Anche se proprio i padroni di casa, sullo 0-0, hanno colpito una traversa con un sinistro da lontanissimo di Kengni.

Poi, però, ecco la grandine di goal. Risultato del primo tempo: 4-0 a favore del Tottenham. E 3 reti su 4 le ha messe a segno proprio lui, Vinicius. Un paio a porta vuota, piuttosto semplici, e l'altra, la quarta, con una splendida palombella mancina a superare il portiere.

Una bella serata per Carlos Vinicius, che fin qui di spazio ne ha avuto pochino: appena una manciata di minuti, suddivisa tra Albion (a novembre) e United (sabato 2 gennaio). Potrai anche essere stato preso per la bellezza di 45 milioni di euro dal Benfica, ma se hai un certo Harry Kane a sbarrarti la strada, trovare spazio diventa dura.

Meglio è andata nelle coppe. Non solo in FA Cup, ma anche in . 3 reti Vinicius le ha timbrate anche lui, sempre nei gironi: un paio al , un'altra all'Antwerp. Totale: 6 centri. Neppure malaccio, per un attaccante che al Napoli hanno considerato solo come merce da mercato.