L'ex Morata teme la Juventus in Champions: "Non voglio più incontrarla"

Alvaro Morata vede la Juventus tra le favorite per la vittoria della Champions League ed ammette: "Non vorrei incontrarla mai più".

Non è stata certo la migliore partita di Alvaro Morata in ma, al termine di - , anche l'attaccante può festeggiare la prestigiosa vittoria ottenuta dai Colchoneros contro i Campioni d'Europa in carica.

Lo stesso Morata, intervistato da 'Sky Sport', ha avuto peraltro l'occasione di mettere una seria ipetoca sul discorso qualificazione ma è scivolato al momento di concludere a rete dal cuore dell'area di rigore.

"Ho preso una botta. Sono scivolato prima di calciare, peccato. Una vittoria incredibile. Loro sono i migliori, Simeone ci ha detto che se avessimo giocato come al solito, con il nostro DNA, senza smettere di correre e di credere, avremmo portato a casa il risultato. Abbiamo dato la sensazione di essere un gruppo forte e unito”.

Quando gli si chiede se vorrebbe incontrare la 'sua' , Morata però non ha dubbi forse scottato dal doppio confronto nella fase a gironi.

"Preferisco non incontrarla mai più in Champions. Per me i favoriti sono loro, il Liverpool e il Paris Saint Germain. Anche se ha perso oggi, credo che queste squadre restino le vere favorite”.

Morata peraltro è rimasto molto legato all'ambiente bianconero dato che a ha giocato due ottime stagioni collezionando 93 presenze con 27 goal, di cui 7 proprio in Champions League.