L'ex Milan Strasser riparte dalla Serie D: ufficiale l'approdo al Villafranca

Ricomincia dal Villafranca Veronese (squadra che milita in Serie D) la carriera del classe 1990 Rodney Strasser, con un passato in Serie A con la maglia del Milan.

Successivamente sono arrivate anche le dichiarazioni del direttore generale del club:

"Rodney è da alcuni mesi che si allena con la squadra, si e' integrato ben sia a livello di gruppo che di gioco e l'altro giorno e' venuto da me e mi ha detto che si trova bene qui sia come ambiente sia come gruppo e che gli piacerebbe far parte della squadra e dare il mio contributo per cercare di ottenere la salvezza del Villafranca. Sono certo che Rodney con la sua personalita' e qualità in mezzo al campo potra' fare da trascinatore e contribuire anche alla crescita del livello qualitativo della squadra e punto di riferimento anche per i piu' giovani. Attualmente e' tornato per le festivita' al suo paese natale per stare vicino alla moglie e al figlio che e' nato alcuni mesi fa e poi dal 3 gennaio sarà operativo con la squadra".