L'ex medico della Colombia su James: "Invece di allenarsi pensa ai capelli"

Il futuro di James Rodriguez, al contrario di quanto si potesse pensare a inizio mercato, sembra essere ormai legato ancora al . Il giocatore adesso è anche infortunato, e proprio a riguardo ha voluto dire la sua un ex medico della Nazionale colombiana, Héctor Fabio Cruz.

Ai microfoni di 'FutbolRed', questo medico ha tracciato una descrizione 'preoccupante' del carattere e della personalità di James Rodriguez.

"Il suo problema non è nelle gambe, ma nella testa. Un giocatore che trascorre tanti mesi lontano dal campo è normale che poi abbia ricadute di questo genere. Se si fosse allenato a dovere, come doveva fare, oggi non si sarebbe infortunato".