L'ex Juventus Vadalà agli Charlotte Independence: era svincolato

Soltanto 33 presenze con la Juventus Primavera, ora Guido Vadalà riparte dalla seconda divisione americana: c'è la firma con il club di Charlotte.

Una breve avventura nella , dove non è mai riuscito a imporsi: poi il ritorno in patria al Boca Juniors, che lo ha ceduto in prestito più volte. Ora si apre una nuova avventura negli per Guido Vadalà, che ha firmato un nuovo contratto per gli Charlotte Independence.

Questo il comunicato del club dopo la firma dell'attaccante classe '97:

"Lunedì gli Charlotte Independence hanno annunciato che Guido Vadalà ha firmato un contratto per la stagione 2020 del campionato USL. L'attaccante 23enne ha recentemente giocato per il Club Deportes Tolima nella prima divisione colombiana in prestito dal Boca Juniors".

Altre squadre

L'allenatore Mike Jeffries ha sottolineato l'importanza dell'acquisto portato a termine dal club di seconda divisione americana:

"Siamo felicissimi di portare Guido qui, dopo aver giocato in alcuni dei più grandi club del mondo porta la mentalità di un giocatore più maturo della sua età".

Soltanto 33 presenze nelle giovanili bianconere per Vadalà, prelevato dal Boca nell'estate del 2015 tra tante aspettative e tornato nel colosso argentino soltanto un anno dopo. Dopo essersi svincolato lo scorso gennaio il giovane attaccante riparte da un palcoscenico sicuramente con meno pressioni.