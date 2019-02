L'ex arbitro Rosica si deve arrendere alla Sla: il calcio piange il fischietto romano

Lutto nel mondo del calcio: l'ex arbitro di Serie A, Giuseppe Rosica, si è dovuto arrendere alla Sla. Aveva combattuto la malattia per due anni.

Due anni di lotta contro la Sla, senza mai perdere l'amore per la sua vecchia professione da arbitro. Così ha trascorso gli ultimi mesi della sua vita Giuseppe Rosica, spentosi ieri all'età di 63 anni, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport'. A portarlo via è stata la Sclerosi laterale amiotrofica, una malattia terribile che negli anni ha colpito molti sportivi.

Da Stefano Borgonovo a Paolo List, passando per Andriano Lombardi e Fulvio Bernardini. Tanti i calciatori che hanno dovuto cedere sotto i colpi della Sla, altrimenti nota come malattia di Lou Gehrig, dal nome di un giocatore di baseball la cui patologia richiamò l'attenzione dell'opinione pubblica nel 1939.

Rosica da arbitro aveva collezionato 120 presenze tra Serie A e Serie B, decidendo di appendere il fischietto al chiodo dopo un Cremonese-Vicenza del 5 maggio 1996, dopo 34 anni trascorsi sui campi.

Viveva a Torrino, nei pressi di Trigoria, e di professione faceva il dentista. La sua grande passione era però quella per l'arbitraggio, un amore espresso di continuo anche dopo il 2017, quando gli venne diagnosticata la Sla.

Tutto il Parma Calcio apprende con dolore la notizia della scomparsa dell'ex direttore di gara Giuseppe Rosica, ed esprime le più sincere condoglianze alla sua famiglia 🙏🏻 — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) 26 febbraio 2019

In un'intervista al 'Corriere della Sera', Rosica aveva infatti difeso la propria professione da chi la imputava come la causa del suo male.

"Clamore inutile, il calcio non c’entra. Ancora non si conoscono neppure le cause che portano al deficit di motoneurone. Anche se, in realtà, non sono il primo arbitro a essere colpito. Questa malattia è terribile, va studiata meglio e di più: voglio aiutare gli altri, per quanto posso".

Una malattia che lo aveva sottratto alla normalità di tutti i giorni, obbligandolo a comunicare per mezzo di una tabella oculare, come aveva raccontatao sempre in quell'intervista.

"La malattia ha avuto un percorso velocissimo e da un anno vivo con respirazione e alimentazione artificiale e non comunico più se non con la tabella oculare".

Alla notizia della sua dipartita, diversi sono stati i messaggi di affetto e ricordo nei confronti di Rosica, un professionista apprezzato da chi ha avuto la possibilità di conoscerlo.