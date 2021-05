L'ex agente di Lewandowski a Goal: "Il piano di carriera era Dortmund, Bayern, Spagna e USA"

Cezary Kucharski, ex agente del polacco, rivela a Goal il progetto al momento dell'arrivo in Germania e chiude al PSG: "Non è un'opzione".

In esclusiva per Goal ha parlato Cezary Kucharski, ex agente di Robert Lewandowski, fresco di record dopo aver eguagliato Gerd Muller, anch'esso autore di 40 goal stagionali nella stagione 1971-1972, ovviamente con la maglia del Bayern Monaco.

L'ex procuratore del polacco si è soffermato sulle indiscrezioni riguardanti il futuro del numero 9 bavarese, prossimo alla scadenza di contratto con il club campione del mondo in carica:

"Qualsiasi sia la decisione di Robert, sarà sicuramente una buona scelta. Ma so come funziona questo mondo e immagino che queste voci siano legate alle dinamiche di una normale fase di negoziazione contrattuale. E' una strategia comune".

Si parla di un forte interesse manifestato da parte del PSG:

"Una cosa è certa: per la moglie di Lewandowski, un trasferimento a Parigi non è mai stata un'opzione. In passato ho avuto dei contatti con il PSG ma lui non ha mai preso in considerazione l'opzione. La porta verso la destinazione Parigi è sempre rimasta chiusa".

Su un possibile trasferimento in Inghilterra:

"Non riesco nemmeno ad immaginarlo. La Premier League non lo ha mai attratto nemmeno in passato. Io credo che rimarrà al Bayern".

I piani per la carriera del attaccante polacco dal momento del suo approdo al Borussia Dortmund:

"Quando abbiamo portato Robert in Germania, il percorso da seguire era stato definito: Dortmund, Bayern, Spagna e USA. Non è un segreto che il Real Madrid sia stato il suo sogno più grande. Le squadre spagnole, attualmente, non hanno la forza economica per imbastire un'eventuale operazione e lui, negli ultimi anni, ha realizzato che il Bayern sia il club ideale nel quale giocare".

Il passaggio al Bayern:

"Subito dopo aver firmato con il Borussia, ho parlato con il mio collega Maik Barthel al fine di avviare i contatti con il Bayern e preparare il trasferimento step by step. Per quanto mi rigarda era tutto programmato. Alla fine, ho convinto Robert a scegliere il Bayern anzichè il Real Madrid. Il tempo ha poi dimostrato quanto quella fosse la scelta giusta per lui. Al Bayern è riuscito a raggiungere tutti i suoi obiettivi che si era fissato prima di sbarcare in Germania. La Champions League è stata una ciliegina in aggiunta a molti altri record".

