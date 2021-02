Lewandowski trascina il Bayern: 0-2 all'Al-Ahly, è in finale al Mondiale per Club

I detentori della Champions League non mancano l'obiettivo: il polacco decide la semifinale. Finalissima giovedì contro i messicani del Tigres.

Il Bayern Monaco fa il suo lavoro, nonostante qualche fatica di troppo. I campioni di Germania e d'Europa battono 2-0 un Al-Ahly duro a morire, che non si arrende fino a cinque minuti dal termine. Ovvero, quando Robert Lewandowski segna il raddoppio e chiude la doppietta. E porta i suoi in finale al Mondiale per Club.

Nonostante l'arrivo in Qatar sia stato burrascoso, visto il ritardo aereo e le fatiche di Bundesliga, il Bayern Monaco approccia la gara nel migliore dei modi. Ritmo e intensità, anche con Roca al posto di Goretzka (out causa Covid-19) in mezzo al campo.

Dopo un paio di avvisaglie, a sbloccarla è il solito Robert Lewandowski , che fa 0-1 al termine di un'azione condotta da Pavard e rifinita da Gnabry. Il polacco ha anche la palla del raddoppio, ma la manda alta sull'uscita di El Shenawy.

Nonostante la differenza tecnica e fisica, l'Al-Ahly riesce a tenere botta provandoci anche in contropiede. Neuer, però, passa una serata piuttosto tranquilla. Alla fine Lewandowski di testa, stavolta imbeccato da Sané, sigilla il risultato.

I bavaresi vanno alla caccia del quarto successo mondiale, dopo le vittorie nel 1976, nel 2001 e nel 2013. Sarà la prima finale contro una squadra messicana: il Tigres di Gignac. Appuntamento alle 19.00 di giovedì 11 febbraio.