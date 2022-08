Lewandowski saluta i compagni del Bayern, tifosi scontenti: "Hala Madrid"

Lewandowski è tornato al centro sportivo del Bayern per salutare definitivamente compagni e dirigenti: fredda accoglienza dei fans.

L'esordio ufficiale si sta avvicinando, ma intanto Robert Lewandowski ha già vestito la nuova casacca del Barcellona in amichevole, tra cui quella pareggiata negli Stati Uniti contro la Juventus. Blaugrana, ma col cuore che batte ancora per il Bayern Monaco, visitato nella giornata di martedì.

Il fuoriclasse polacco, infatti, è tornato nel centro sportivo del Bayern Monaco per salutare compagni, dirigenti e tifosi, con un messaggio d'addio da parte dei bavaresi. Ringraziamenti da una parte e dall'altra, ma uscita dall'impianto non proprio perfetto con i fans.

Diversi tifosi, infatti, presenti fuori dal centro del Bayern, hanno accolto Lewandowski all'uscita dallo stesso con cori e frasi inneggianti al Real Madrid: 'Hala Madrid', ovvero l'inno e la frase simbolo dei Blancos, rivali del Barcellona dell'attaccante polacco.

Un modo per far capire come l'addio, improvviso, non sia stato ben digerito nonostante gli innumerevoli trofei e la quantità mostruosa di reti segnate per il Bayern Monaco. Del resto le dichiarazioni dei dirigenti bavaresi, che hanno evidenziato a più riprese come il trasferimento si sarebbe potuto evitare con un comportamento diverso di Lewandowski, hanno ampiamente deluso gran parte della tifoseria.

I fans, però, si sono già consolati: Musiala cresce, Manè segna e decide, il primo trofeo è già in bacheca. Insomma, il pianeta Lewandowski è ora il passato, dopo l'ultimo saluto. In attesa di ritrovarselo, chissà, di fronte nella prossima e imminente fase a gironi di Champions League.