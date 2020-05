Lewandowski raggiunge i 40 goal stagionali: quinta stagione di fila

La prima rete del Bayern durante la fase due del coronavirus è ovviamente Lewandowski, ora ad una lunghezza da Immobile per la Scarpa d'Oro.

Haaland chiama, Robert Lewandowski risponde. Dopo il goal del che ha riaperto il calcio di un certo livello in Europa segnato dal fenomenale baby norvegese, l'attaccante del ha sbloccato il risultato contro l'Union Berlino, portandosi a quaranta reti stagionali.

E' la quinta stagione di seguito che Lewandowski riesce a mettere insieme almeno 40 goal, desideroso di battere ogni suo record. Manca poco per superarlo, visto che il polacco è riuscito al massimo a segnare 43 reti nel 2016/2017. Un cammino costante, con 42 goal nel 2016, 41 nel 2018 e 40 nel 2019.

Ora nuovamente 40, con Champions, e Coppa di per tentare di raggiungere quel magnifico 50, di solito raggiunto solamente da Cristiano Ronaldo e Messi, ma che in quest'annata potrebbe essere agganciato non solo da Lewandowski, ma anche da Haaland e Immobile.

Intanto il Bayern torna in campo ufficialmente con il suo bomber massimo ad essere decisivo: varie finte dal dischetto a 5' dalla fine del primo tempo contro l'Union Berlino e rete numero 26 in campionato, ai quali si aggiungono i 14 tra Champions e Coppa di Germania.

Le 26 reti di Lewandowski lo portano tra l'altro ad un passo da Ciro Immobile, leader della Scarpa d'Oro. Non è ancora chiaro se la potrà recuperare l'ultima parte di campionato, così da dare anche all'attaccante della la possibilità di lottare per il prestigioso trofeo di cui Messi è massimo imperatore.

Altrimenti, senza Immobile, Lewandowski, anche in virtù dell'addio alla e alle reti di Mbappè, sarà il grande favorito per portare nella sua bacheca dei trofei anche uno importante come la Scarpa d'Oro. Il calcio è tornato, l'ex Dortmund non ha mai lasciato il suo ruolo da trascinatore.