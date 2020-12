Lewandowski su Messi e Ronaldo: "Credo di poterli invitare a mangiare al mio tavolo..."

In un'intervista a 'France Football', Robert Lewandowski rivela i suoi idoli di gioventù: "Ho sempre ammirato Henry, Del Piero e Baggio".

Il 2020 che sta per terminare è stato un anno speciale per Robert Lewandowski, vincitore di tanti titoli individuali oltre a quelli conquistati col : suoi la Goal 50 e il The Best FIFA, con il Pallone d'Oro che invece non è stato assegnato a causa dell'emergenza Coronavirus.

'France Football' ha comunque voluto omaggiare il forte attaccante polacco con un'interessante intervista: scontato l'accostamento a Messi e Cristiano Ronaldo, coloro che hanno duopolizzato il calcio europeo degli ultimi anni.

"Da tantissimo tempo Messi e Ronaldo sono seduti allo stesso tavolo, ai vertici, e questo li rende irraggiungibili. Quindi non riesco ad immaginarmi accanto a loro da questo punto di vista. Detto questo, se si considerano i numeri di quest'anno e quelli precedenti, penso di essere stato abbastanza bravo in termini di prestazioni e reti realizzate. Non riuscendo a stare allo stesso tavolo di Messi e Ronaldo, penso quantomeno di poterli invitare a mangiare al mio (ride, ndr)".

Due italiani tra gli idoli che hanno segnato la sua gioventù calcistica.

"Ammiravo Alessandro Del Piero, Thierry Henry e Roberto Baggio, li ho visti giocare da giovanissimo. Ma oltre a questi grandi nomi, mi hanno fatto sognare anche i grandi stadi e le loro atmosfere".

In passato ci fu l'opportunità di sbarcare in Premier League: l'interesse del di Sir Alex Ferguson però non si concretizzò in un trasferimento.