Lewandowski duro con il Bayern: “Qualcosa mi è morto dentro, voglio il Barcellona”

L’attaccante polacco torna a parlar del suo futuro, senza mezzi termini: “Voglio solo lasciare il Bayern”.

Il rapporto tra Robert Lewandowski ed il Bayern Monaco sembra sempre più incrinato e irreparabile. L’attaccante polacco a ‘Onet Sport’ ha ribadito le sue intenzioni di cambiar in estate.

“Voglio solo andare via dal Bayern Monaco, questo è sicuro. Lealtà e rispetto sono più importanti degli affari. Non mi vogliono ascoltare. Sono sempre stato a piena disposizione del club, la cosa migliore è trovare una soluzione insieme. Non si può decidere andando in una sola direzione.

Qualcosa dentro me è morto, voglio andare via per avere più emozioni nella mia vita. Chi mai vorrebbe andare al Bayern sapendo ciò che è successo a me?”

Parole che ricalcano quanto dichiarato già negli scorsi giorni e certificano la rottura col Bayern.

Lewandowski, stavolta, ha anche aperto ad un futuro al Barcellona, affermando che non ha mai preso in considerazione altre offerte se non quella arrivata dalla Catalogna.

“Non ho mai considerato altre offerte se non quella del Barcellona”.

Il Bayern, dal canto suo, nelle scorse ore ha ulteriormente ribadito l’intenzione di non privarsi del polacco e di fargli rispettare il suo contratto, in scadenza al 30 giugno 2023.

La situazione, però, non è mai sembrata così tesa come ora.