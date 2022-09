Lewandowski da record: tripletta con 3 squadre diverse in Champions League

L'attaccante polacco, con i goal segnati al Viktoria Plzen, raggiunge un inedito traguardo: terza tripletta in Champions con tre squadre diverse.

Un attaccante devastante. Una formula sbrigativa per definite Robert Lewandowski, ma è pur vero che iniziano a scarseggiare gli aggettivi con i quali omaggiarlo.

L'attaccante polacco non sembra averci messo molto ad ambientarsi a Barcellona e nel capoluogo catalano sta facendo quello che gli riesce meglio: segnare caterve di goal.

Contro il Viktoria Plzen, Lewandowski ha messo il suo nome sul tabellino per ben tre volte. Uno score che non solo ha permesso al Barcellona di vincere all'esordio stagionale in Champions (5-1 il risultato finale), ma anche di fargli raggiungere un record personale di tutto rispetto.

Il polacco è diventato il primo calciatore nella storia della massima competizione europea per club a segnare una tripletta con tre squadre diverse.

Prima di quella con la maglia del Barcellona, Lewandowski aveva realizzato almeno una tripletta in Champions con quella del Borussia Dortmund e una con quella del Bayern Monaco.

L'impressione è che quella contro il Plzen non sia stata la sua ultima.