Lewandowski da record: è già a 30 goal, nessuno come lui in Europa

L'attaccante del Bayern sta superando sè stesso, con dati mai visti prima: in questa stagione ha segnato più di Messi e Ronaldo insieme.

Se ti chiami Robert Lewandowski e i tifosi si stupiscono per i tuoi dati, di solito già grandiosi, beh allora stai veramente andando oltre lo scibile umano. Una partenza di stagione decisamente esagerata quella del polacco, che nel penultimo match del per l'anno solare 2019 tocca la cifra di 30 reti ufficiale.

Senza nemmeno scomodare le reti con la , che porterebbero oltre il suo score, Lewandowski sta facendo registrare numeri che solo i due grandi mostri del nuovo millennio hanno raggiunto. Medie di Cristiano Ronaldo (ai tempi del Real), medie alla Messi.

Capocannoniere assoluto di Champions e , Lewandowski ha segnato il suo 30esimo goal in quattro mesi, doppiando le realizzazioni degli stessi Messi e Cristiano Ronaldo: anche sommati, gli attccanti di e non si avvicinano al polacco.

14 goal fin qui per Messi, 12 per Cristiano, sempre considerando le varie competizioni. L'unico capace di avvicinare Lewandowski tra i giocatori militanti nei cinque maggiori campionati europei è Timo Werner, a quota 23 centri. Sul podio anche Immobile, a 19.

In proiezione Lewandowski può raggiungere sessanta reti, ovvero quanto fatto da Cristiano Ronaldo e Messi in due occasioni. Per l'argentino il record di 73 reti in una stagione sembra irraggiungibile, ma l'ex può provarci, andando avanti in ogni competizione.

Di certo la Polonia e il possono sorridere, avendo a disposizione un giocatore in uno status roboante. Il record personale di 43 goal in una singola annata non è dietro l'angolo, ma quasi. Continuando così, può raggiungerlo già a gennaio. Staremo a vedere.