Lewandowski da record: 44 goal in una stagione, mai così bene in carriera

L'attaccante polacco fa segnare il suo record personale di goal e raggiunge quota 30 in Bundesliga: obiettivo il record di Gerd Müller a 40.

Sin dall'inizio della stagione, Robert Lewandowski si è posto un obiettivo: infrangere più record possibili. Dopo neanche 40 presenze, per la precisione 38, può dirsi decisamente soddisfatto: ha segnato 44 goal, firmando la sua miglior stagione di sempre con una media surreale di oltre un goal per partita. Una sentenza. O forse una normalità, per uno che ha segnato 400 goal tondi tondi a livello di club.

La rete segnata alla BayArena è stata solamente la quarta al Leverkusen in , uno degli avversari a cui segna meno in relazione alle partite giocate. Stavolta, però, qualche soddisfazione se l'è tolta. Come quella di fare un altro passo in avanti verso il Torkanone , il titolo di capocannoniere della Bundesliga .

Contro il Bayer ha segnato il goal numero 30 in campionato, diventando il primo a tagliare questo traguardo nei top campionati europei in stagione. Ha pareggiato anche il suo primato stagionale, fissato nella stagione 2015/16. Per provare a entrare ancora di più nella storia della Bundes gli rimangono solo tre partite, perché dovrà saltare la prossima contro il Mönchengladbach per squalifica.

Altre squadre

270 minuti potrebbero bastargli per segnare uno o due goal, arrivando a eguagliare o superare il record di 31 goal di Aubameyang, il miglior marcatore straniero in una stagione nella storia della Bundesliga - per quanto riguarda la classifica eterna tra gli stranieri, si è già sistemato a inizio anno, quando ha staccato Claudio Pizarro.

44 goal in stagione: è il suo record ⚽️

30 reti in Bundesliga, Re della Scarpa d'oro in attesa degli sfidanti 🔥 #Lewandowski è il miglior centravanti al mondo? 🇵🇱 pic.twitter.com/dJHSuU85vu — Goal (@GoalItalia) June 6, 2020

Difficilmente, invece, riuscirà ad arrivare al record di Gerd Müller di 40 goal in un'annata di Bundesliga. Lo stesso Müller occupa anche gli altri due gradini del podio, a 38 e 36. Quarto posto invece per un altro Müller, Dieter , a 34 e decisamente più alla portata. Per Gerd, invece, ci vorrà tempo. Anche per arrivare ai suoi 7 titoli di capocannoniere. Questo per Lewa sarebbe 'solo' il quinto.

E poi c'è quella classifica generale di goal in Bundesliga: il polacco è salito al terzo posto lasciandosi alle spalle Manni Burgsmüller ed Heynckes. Ora è a -36 da Klaus Fischer, secondo nella classifica generale. Primo, come sempre, l'inarrivabile Gerd, con 133 goal in più del polacco.