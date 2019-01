Lewandowski cuore Bayern Monaco: "Penso di chiudere qui la mia carriera"

Lewandowski: "Sto seriamente pensando di chiudere la mia carriera al Bayern Monaco. Dopo i problemi dell'estate ho al 100% a cuore questo club".

I malumori e la voglia di cambiare aria (con destinazione Real Madrid) sono adesso solamente un lontano ricordo per l'attaccante polacco Robert Lewandowski.

Il classe 1990, intervistato da Sport Bild, ha infatti confermato che dopo 4 anni in Baviera (e dopo aver pensato all'addio a causa delle troppe critiche ricevute durante un periodo di astinenza dal goal) sta fortemente considerando l'idea di chiudere con il Bayern Monaco la propria carriera da calciatore.

"Tutto quello che è accaduto la scorsa estate è oramai alle spalle. Sto seriamente considerando la possibilità di chiudere la mia carriera al Bayern Monaco. Sono qui da molto tempo, posso praticamente identificarmi con la squadra. Ripeto, dopo tutti i problemi che ci sono stati posso affermare che la mia testa ed il mio cuore sono al 100% per questo club".

Nella stagione in corso l'ex Borussia Dortmund, che ha un contratto fino al giugno del 2021, ha collezionato fino a questo momento 24 presenze e 22 goal (10 in Bundesliga ed 8 in Champions League).