Lewandowski batte Haaland: 2-3 al Borussia Dortmund, Bayern Monaco a +4

Alla fine il "Der Klassiker" lo decide lui, come spesso accaduto nelle ultime stagioni: e la settimana si chiude come si è aperta, con il suo nome tra i titoli di testa.

Perché di "testa" si tratta, compresa quella della classifica di Bundesliga: Robert Lewandowski con una doppietta batte il Borussia Dortmund, nel suo ex stadio, e trascina il Bayern Monaco a +4 dai gialloneri.

Una gara bellissima quella del Signal Iduna Park: al 5' Dortmund in vantaggio con Brandt, al 9' pari di Lewandowski. Come inizio non c'è male.

Poco prima dell'intervallo è Coman a portare in vantaggio gli uomini di Nagelsmann, sfruttando un rimpallo favorevole in area di rigore.

A inizio ripresa, invece, Haaland risponde a Lewandowski con un destro a giro sublime, bellissimo: a dimostrazione del fatto che l'attaccante del Dortmund non è solo pura potenza, ma anche tecnica e classe. Tutto fantastico: 2-2 al 48'.

A risolvere la contesa ci pensa ancora il polacco, accostato a inizio settimana al Pallone d'Oro: polemiche già archiviate. In campo le sue risposte le ha date come sempre.

E' il 76' e l'arbitro Zwayer, su segnalazione del VAR, indica il dischetto concedendo il penalty al Bayern: rincorsa, saltello e palla in rete per il definitivo 2-3. Decisione, quella del rigore, che porterà all'espulsione di Rose, dalla panchina, per proteste.

I bavaresi vincono e vanno a +4 dal Dortmund in classifica: segnale forte verso un titolo che avrebbe del leggendario, oltre che storico. Ma c'è ancora tutto il tempo del mondo.