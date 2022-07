Lewandowski al Barcellona, accordo totale con il Bayern: 45 milioni di euro più 5 di bonus

Nella notte tra venerdì e sabato l’offerta decisiva che ha fatto cedere i bavaresi: l’attaccante polacco volerà a Barcellona.

Sono ore bollenti per il mercato internazionale, perché gli equilibri si stanno nuovamente spostando. Stavolta sull’asse che lega Monaco a Barcellona, perché nella notte in Baviera è stata recapitata l’offerta giusta per concludere l’affare che porterà Robert Lewandowski a vestirsi di blaugrana.

Secondo quanto riporta ‘Sky Sport’, l’attaccante polacco nelle prossime ore volerà in Catalogna per ultimare il suo trasferimento e non prenderà dunque parte alla presentazione della squadra del Bayern in programma per oggi all’Allianz Arena.

L’accordo è stato raggiunto sulla base di 45 milioni di euro più 5 di bonus, per un totale di 50 milioni complessivi che potranno entrare nelle casse tedesche — e verranno prontamente reinvestiti probabilmente in una nuova offerta per Matthijs de Ligt.

Lewandowski firmerà con il Barcellona un contratto fino al 2026 (quando avrà 38 anni), di cui l’ultimo anno con opzione. Il suo accordo in essere con il Bayern va a scadenza nel 2023 e il giocatore aveva già manifestato la sua volontà di non andare via.

Il Barcellona aggiunge così un altro pezzo grosso all’attacco, dopo aver rinnovato Dembelé e inserito Raphinha, oltre ai già presenti Ansu Fati, Aubameyang e Ferran Torres.

Per il Bayern, invece, la sensazione è che il sostituto sia già in casa e porti il nome di Sadio Mané. Anche il rinnovo di Gnabry semplifica le cose: dalla Germania si parla di accordo col classe 1995, che potrebbe ricoprire anche il ruolo di ‘nove’ che rimane scoperto con l’addio di Lewandowski.

Arrivato a parametro zero nel 2014 dal Borussia Dortmund, il polacco lascia il Bayern dopo 8 anni, 8 titoli tedeschi e una Champions League. 344 le sue reti in 375 partite giocate.