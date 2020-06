Leverkusen-Bayern Monaco 2-4: bavaresi schiacciasassi, Bayer a pezzi

La partita alla BayArena dura mezz'ora, poi il Bayern prende il largo: Coman, Goretzka, Gnabry e Lewandowski battono il Bayer senza Havertz.

Sempre più verso l'ottavo Meisterschale consecutivo, con la vittoria numero 23 in 26 gare sotto la guida di Hansi Flick. Con 90 goal segnati in 30 partite di . Il è una macchina schiacciasassi e non si ferma neanche davanti al , che aveva vinto gli ultimi due scontri diretti. 1-4 alla BayArena, di rimonta. Senza discussioni. Se non per i primi 15 minuti, quando Alario porta in vantaggio i padroni di casa. Ma è una gioia che dura poco.

Anche senza Kai Havertz - assenza dell'ultimo minuto per problemi muscolari - il Leverkusen approccia bene la partita pressando uomo su uomo a tutto campo. Il Bayern non va in panico e rimane lucido alla ricerca di spazi: è il 27' quando Goretzka trova quello giusto per servire Coman e fare 1-1. Poi lo stesso centrocampista tedesco e Gnabry ripristinano le gerarchie.

Il punto esclamativo, al solito, è a firma Müller-Lewandowski: assist numero 20 del primo, goal numero 30 del secondo (numero 44 stagionale, record personale). Destini condivisi, anche la prossima settimana: entrambi diffidati, entrambi ammoniti, entrambi squalificati contro il Gladbach tra sette giorni.

Altre squadre

Poco male, perché il vantaggio di 7 punti sul a quattro giornate dal termine è comunque più che rassicurante per Flick. Il Leverkusen non sfrutta il ko del Gladbach e rimane a braccetto a quota 56: la corsa al quarto posto sarà tutta renana. Unica soddisfazione, un record: il più giovane marcatore nella storia della Bundesliga, Florian Wirtz, a 17 anni e 37 giorni. Un sinistro nel sette che rende la pillola meno amara.

BAYER LEVERKUSEN-BAYERN MONACO 2-4

MARCATORI: 9' Alario, 27' Coman, 42' Goretzka, 45' Gnabry, 66' Lewandowski, 89' Wirtz

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Hradecky; Dragovic, S. Bender, Tapsoba; Amiri (46' Paulinho), Baumgartlinger (46' Paulinho), Aranguiz, Bailey (46' Wendell); Bellarabi (46' Wirtz), Alario (76' Volland), Diaby.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies (85' Hernandez); Kimmich, Goretzka (74' Martinez); Coman (66' Perisic), Müller, Gnabry (74' Thiago); Lewandowski.

ARBITRO: Manuel Gräfe

AMMONITI: Coman, Amiri, Lewandowski, Bellarabi, Müller, Dragovic.

ESPULSI: -