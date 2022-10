Leverbe regala palla a Cerri per l'1-0 del Como: dopo quattro minuti pareggia

Difensore del Benevento protagonista assoluto del primo tempo a Como: prima in negativo, dunque in positivo.

Il riscatto immediato, in Serie B, ha un nome e un cognome: Maxime Leverbe. Nel decimo turno di Serie B, infatti, il giocatore del Benevento è riuscito a cambiare il corso della sua gara e quella della squadra giallorossa nel giro di pochi minuti. Caduta e risalita.

A Como, per una sfida fondamentale nelle zone calde della classifica, i padroni di casa hanno trovato il vantaggio con il primo goal stagionale di Cerri.

L'ex Cagliari, però, ha avuto un grande aiuto proprio dallo stesso Leverbe: disimpegno sbagliato al minuto 4: passaggio al limite dell'area horror su cui l'attaccante avversario si è avventato, rubando palla e battendo l'incolpevole Paleari per l'1-0.

Un errore grave per il francese Leverbe, arrivato in Italia nel 2016 e da allora in campo tra Serie A, B e C con le maglie di Sampdoria, Cagliari, Pisa, Olbia e lo stesso Benevento, che ha puntato su di lui la scorsa estate. Al pari di Cerri anche il difensore ha trovato il primo goal stagionale.

All'8' del primo tempo, infatti, Leverbe è sbucato tra le maglie del Como sul corner dalla sinistra di Ciano: colpo di testa vincente che ha superato Vigorito e pareggio. Esultanza contenuta per il 1997, ancora memore dell'errore di neanche 300 secondi prima.