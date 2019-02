Levante-Real Madrid: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Levante ospita il Real Madrid nella 25ª giornata della Liga: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Levante di Paco Lopez ospita il Real Madrid di Santiago Solari nella 25ª giornata della Liga. I valenciani sono undicesimi in classifica a quota 30 assieme ad Athletic Bilbao ed Espanyol, con un cammino di 8 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte, i Blancos sono al 3° posto e hanno collezionato 45 punti, frutto di 14 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte, con 2 lunghezze di ritardo dall'Atletico Madrid e ben 9 dal Barcellona capolista.

Segui live e in esclusiva Levante-Real Madrid su DAZN

L'attaccante Roger Martí è il miglior marcatore dei padroni di casa con 9 reti realizzate in 20 presenze, mentre il francese Karim Benzema è il giocatore più prolifico delle Merengues con 10 goal segnati in 24 gare giocate. Il Levante è reduce dalla bella vittoria in trasferta per 4-1 sul Celta Vigo, arrivata dopo un pareggio e un ko con l'Alavés, il Real Madrid invece è chiamato a riscattare lo scivolone interno con il Girona, che ha interrotto una serie positiva di 5 vittorie consecutive in campionato.

QUANDO SI GIOCA LEVANTE-REAL MADRID

Levante-Real Madrid si giocherà domenica 24 febbraio 2019 alle ore 20.45 all'Estadio Ciutat de Valencia della città omonima. Sarà il 26° confronto fra le due squadre nel massimo campionato spagnolo.

DOVE VEDERE LEVANTE-REAL MADRID IN TV E STREAMING

La partita Levante-Real Madrid sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. Gli abbonati al servizio di sport in streaming potranno seguire la partita, ad esempio, su una smart tv compatibile, su pc, tablet e smartphone, oppure attraverso dispositivi quali Chromecast o Amazon Fire Tv Stick.

C'è inoltre la possibilità di godersi lo spettacolo della Liga su DAZN collegando la propria tv a un decoder Sky Q o a una console PlayStation 4 o Xbox One. La telecronaca della gara sarà affidata a Gabriele Giustiniani.Tifosi e appassionati potranno usufruire anche del servizio on demand, grazie al quale sarà possibile prendere visione dell'evento integrale o degli highlights quando preferiranno.

PROBABILI FORMAZIONI LEVANTE-REAL MADRID

Ipotesi 5-3-2 per Paco Lopez, che dovrebbe rinforzare la difesa considerato il livello dell'avversario di giornata. Davanti al portiere Aitor Fernández, a destra dovrebbe agire Coke, che dovrebbe esserci nonostante le condizioni fisiche non ottimali, con Luna a sinistra e in mezzo i tre centrali Erik Cabaco, Vezo e Róber Pier. Non è da escludere tuttavia l'arretramento del nigeriano Simon a destra, e in questo caso Coke potrebbe essere dirottato sulla corsia mancina. A centrocampo dovrebbero agire Campaña, Bardhi e Ruben Rochina. In attacco spazio a Roger Martí e a capitan Morales. Out per infortunio Toño García e Postigo.

Classico 4-3-3 invece per Santiago Solari. Con Courtois fra i pali, in difesa sarà Nacho Fernández a rilevare al centro lo squalificato Sergio Ramos e a far coppia con Varane, mentre i terzini saranno Carvajal a destra e Reguilón a sinistra: nuova esclusione in vista per Marcelo. In mediana il trio titolare con Modric, Casemiro e Kroos, davanti ai lati di Benzema nel tridente agiranno Lucas Vazquez a destra e Vinicius Jr. a sinistra. Out per infortunio il solo Marcos Llorente, resta in dubbio anche Isco.

LEVANTE (5-3-2): Aitor Fernández; Coke, Erik Cabaco, Vezo, Róber Pier, Luna; Campaña, Bardhi, Ruben Rochina; Roger Martí, Morales.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho Fernández, Reguilón; Modric, Casemiro, Kroos; Lucas Vazquez, Benzema, Vinicius Jr.