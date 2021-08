Levante-Real Madrid dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Seconda giornata di Liga col Real Madrid che fa visita al Levante: tutto sulle formazioni e su come guardare la sfida in tv e streaming.

Dopo aver esordito con la prima giornata, la Liga si appresta a vivere il suo secondo turno con partite interessanti e da seguire: tra queste figura anche quella tra il Levante e il Real Madrid.

Esordio vincente per i 'Blancos' guidati da Carlo Ancelotti, vittoriosi sul campo dell'Alaves con un perentorio 1-4: grande protagonista il solito Benzema con una doppietta, a segno anche Nacho e Vinicius Junior.

Un punto guadagnato invece dal Levante, che ha però chiuso la partita col Cadice con l'amaro in bocca per il pareggio subìto al 97' da Espino, dopo l'iniziale vantaggio siglato da Morales sul finire del primo tempo.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Levante-Real Madrid: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

Levante-Real Madrid si giocherà domenica 22 agosto 2021 all'Estadi Ciutat de València di Valencia. Calcio d'inizio fissato alle ore 22.

Il match tra Levante e Real Madrid sarà visibile in diretta su ogni smart tv grazie all'applicazione di DAZN, utilizzabile anche attraverso le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e i dispositivi smart come Amazon Fire TV Stick, Tim Vision Box e Google Chromecast.

La diretta streaming di Levante-Real Madrid sarà disponibile su dispositivi iOS e Android come smartphone e tablet attraverso l'applicazione di DAZN. In alternativa ci si potrà collegare da pc al sito ufficiale di DAZN ed accedere al catalogo degli eventi dopo aver inserito le proprie credenziali.

LEVANTE (4-4-2): Fernandez; Son, Pier, Duarte, Clerc; de Frutos, Campaña, Melero, Morales; Martì, Soldado. All. Paco Lopez

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Militao, Nacho, Alaba; Modric, Casemiro, Valverde; Bale, Benzema, Hazard. All. Ancelotti