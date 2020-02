Levante-Real Madrid dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Levante sfida il Real Madrid capolista nella 25ª giornata della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Prima di pensare alla , che lo vedrà impegnato nella gara di andata degli ottavi di finale contro il , il di Zinedine Zidane sfida in trasferta il Levante di Paco López nella 25ª giornata della .

Segui Levante-Real Madrid in diretta streaming su DAZN

I Blancos guidano la classifica del massimo campionato spagnolo con 53 punti, frutto di 15 vittorie, 8 pareggi e una sconfitta, e hanno una lunghezza di vantaggio sui rivali del , il invece si trova al 13° posto con 29 punti e un cammino di 9 vittorie, 2 pareggi e 13 sconfitte.

Il bilancio dei 27 confronti nella Liga fra Levante e Real Madrid è nettamente favorevole alle Merengues con 21 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Nei 13 precedenti casalinghi in particolare i Granotes si sono imposti in un'unica occasione, il 18 settembre 2011 (1-0 con goal partita segnato da Arouna Koné). Per il resto sono arrivati 2 pareggi e 10 successi del Real.

Il Levante ha ottenuto 4 vittorie nelle ultime 6 giornate di Liga, mentre il Real Madrid ha collezionato 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 gare in campionato. Roger Martí, autore di 10 reti, e Karim Benzema, con 13 goal, sono i migliori marcatori delle due squadre, ma anche i due giocatori che grazie ai loro goal hanno portato più punti alle rispettive squadre: esattamente 9 punti con 10 centri e 9 punti con 13 reti.

Se Benzema ha partecipato alla realizzazione di almeno un goal nelle ultime 4 gare contro il Levante nella Liga (3 reti e un assist), Roger Martì è andato a segno in due degli ultimi 3 incontri di campionato con i Blancos. Isco, inoltre, ha nel Levante la sua vittima preferita in carriera nel massimo campionato spagnolo: 5 i goal realizzati ai Granotes in carriera. In questa pagina tutte le informazioni su Levante-Real Madrid: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

LEVANTE-REAL MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Levante-Real Madrid

Levante-Real Madrid Data: 22 febbraio 2020

22 febbraio 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO LEVANTE-REAL MADRID

Levante-Real Madrid si disputerà la sera di sabato 22 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Ciutat de dell'omonima città. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Alejandro Hernández Hernández, è in programma per le ore 21.00. Sarà il 28° confronto nella Liga fra le due formazioni.

La sfida Levante-Real Madrid sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Stefano Borghi.

Gli utenti DAZN potranno seguire Levante-Real Madrid in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine della gara gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Paco López dovrebbe affidarsi al 4-4-2. Davanti al portiere Aitor Fernández, Miramón e Toño García, favorito su Clerc, saranno i due esterni bassi, con Vezo e Postigo a comporre la coppia centrale. Sulle mediana Vukcevic e Campaña saranno i due esterni, con Gonzalo Melero e Bardhi sulle due face. In attacco tandem composto da Roger Martí e Morales. Quattro i giocatori indisponibili per infortunio: Rubén Rochína, Radoja, Iván Lopez ed Hernani.

Zidane avrà a disposizione l'intera rosa, eccetto il lungodente Asensio, e potrebbe attuare un leggero turnover in vista della sfida di andata degli ottavi di Champions contro il Manchester City. Così in difesa a sinistra potrebbe rivedersi Marcelo al posto di Mendy, con Carvajal a destra e Varane e Sergio Ramos centrali. In porta ci sarà Courtois. A centrocampo ballottaggio fra Kroos e Valverde per il ruolo di mezzala sinistra, con Modric mezzala destra e Casemiro playmaker. In attacco Lucas Vazquez e Hazard dovrebbero agire da esterni offensivi ai lati del centravanti Benzema.

LEVANTE (4-4-2): Aitor Fernández; Miramón, Vezo, Postigo, Toño García; Gonzalo Melero, Vukcevic, Campaña, Bardhi; Roger Martí, Morales.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Lucas Vazquez, Benzema, Hazard.