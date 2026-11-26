Come vedere Levante-Racing Santander con una VPN

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. Scegli un fornitore di servizi VP di fiducia e scarica l’applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone o tablet). Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.

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Presentazione della partita

LaLiga - Game Week 14 27 nov 2026 - 15:00 Estadio Ciudad de Valencia

Il Levante ospita il Racing Santander nella Liga all’Estadio Ciudad de Valencia, con l’obiettivo di allontanarsi dalle zone basse della classifica.

La squadra di Luis Castro è 15ª e ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Arriva dal pareggio per 1-1 contro l’Elche, risultato che ha prolungato la sua serie senza successi in campionato.

Il Racing arriva in condizioni decisamente migliori. La squadra di Jose Lopez è 7ª e ha vinto quattro delle ultime cinque partite, compreso il successo per 3-2 sulla Real Sociedad nell’ultima uscita.

Gli ospiti hanno segnato nove gol in questo periodo, anche se all’inizio del mese ne hanno subiti tre in casa contro il Real Madrid. La continuità difensiva in trasferta resta un’incognita.

Il Levante si è dimostrato difficile da battere, pur senza convincere. A due pareggi e a una vittoria sul campo del CD Tarancon in Copa del Rey si affiancano le sconfitte consecutive in campionato contro Real Sociedad e Atletico Madrid.

Entrambe le squadre devono fare i conti con problemi di infortuni e il recente stato di forma dà fiducia al Racing in vista della trasferta a Valencia. Ecco tutto quello che c’è da sapere per vedere la partita.

Qui sotto trovi il canale TV e l’opzione streaming per Levante-Racing Santander. ExpressVPN è l’opzione indicata per la trasmissione, così puoi seguire la diretta anche fuori dalla tua regione di residenza.

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