Levante-Barcellona: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Levante ospita il Barcellona nella 16ª giornata della Liga spagnola: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Levante di Paco Lopez ospita il Barcellona capolista di Ernesto Valverde nella 16ª giornata della Liga. I granotes occupano il 6° posto in classifica assieme al Betis con 22 punti frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, i blaugrana guidano la graduatoria con 31 punti e un cammino di 9 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte.

L'attaccante Roger Martí è il miglior marcatore dei valenciani con 8 goal in 13 presenze, mentre il fuoriclasse Lionel Messi è il giocatore più prolifico dei catalani e il capocannoniere del massimo campionato spagnolo assieme a Stuani con 11 reti. Il Levante è reduce da 2 pareggi e una vittoria nelle ultime 3 giornate, il Barcellona ha riportato un pareggio e 2 vittorie consecutive nelle ultime 3 gare disputate nel torneo.

QUANDO SI GIOCA LEVANTE-BARCELLONA

Levante-Barcellona si giocherà domenica 16 dicembre 2018 alle ore 20.45 allo Stadio Ciutat de Valencia di Valencia. La gara sarà il 25° confronto fra le due squadre nella Liga spagnola.

DOVE VEDERE LEVANTE-BARCELLONA IN TV E STREAMING

La partita Levante-Barcellona sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI LEVANTE-BARCELLONA

Paco Lopez si affiderà a un 5-3-2 per provare a limitare il potenziale offensivo della capolista, e dovrà far fronte a 4 assenze pesanti. Mancheranno infatti per infortunio il capitano Pedro Lopez (lesione al soleo), il centrocampista Cheik Doukouré (problema al gemello) e gli attaccanti Samu Garcia (distorsione del legamento laterale interno del ginocchio sinistro) e Sadiku (rottura del crociato). Jason e Toño García saranno i due terzini, con linea mediana composta da Ruben Rochina, Campaña e Bardhi. In attacco Roger Martí farà coppia con Morales.

Valverde avrà ancora indisponibili Malcom, Umtiti e Rafinha, e restano in dubbio per infortunio anche Sergi Roberto e Samper. In attacco fiducia ad Ousmane Dembelé, che dovrebbe giocare esterno alto a sinistra e completare il tridente con Messi e Suarez. A centrocampo Vidal dovrebbe essere preferito ad Arthur come mezzala sinistra, al centro della difesa sarà ancora Lenglet ad affiancare Piqué. Coutinho partirà probabilmente dalla panchina.

LEVANTE (5-3-2): Oier; Jason, Chema, Erick Cabaco, Robér Pier, Toño García; Ruben Rochina, Campaña, Bardhi; Roger Martí, Morales.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Messi, Suarez, Dembelé.