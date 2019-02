Levante, arrestato Toño García ma l'avvocato spiega: "Ha un problema di ludopatia"

Tempesta giudiziaria in Liga dove Toño García, difensore del Levante, è stato arrestato e attualmente si trova nel carcere di Teruel in attesa del processo.

Garcia secondo le prime informazioni sarebbe accusato di estorsione, contraffazione, furto d'identità, riciclaggio di denaro e minacce di morte.

La notizia dell'arresto di Garcia, che ha fin qui collezionato 17 presenze in Liga, è stata confermata dal Levante che ha assicurato massimo sostegno al difensore.

"In relazione alle informazioni pubblicate sull'arresto del giocatore della nostra prima squadra, Antonio García Aranda ‘Toño'dato che i procedimenti giudiziari sono secretati, il Levante, senza pregiudizio su quanto possa accadere in futuro, mostra il suo supporto per il giocatore e la sua famiglia, perché non conosciamo le circostanze che hanno portato il giudice istruttore ad adottare tale misura. Al fine di rispettare il giocatore in questo momento difficile e la sua presunzione di innocenza, in questo momento il club, fino a quando non ci saranno ulteriori notizie sugli eventi che portano causa del suo arresto, non effettuerà ulteriori dichiarazioni pubbliche su questa situazione”.