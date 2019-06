Levante: abbonamento gratis ai sempre presenti allo stadio nel 2018-2019

Il Levante ha deciso di regalare l'abbonamento in vista della prossima stagione a coloro che sono stati sempre presenti in quella appena passata.

44 punti in 38 partite e permanenza nella ottenuta, non senza qualche patema. Si è conclusa in maniera positiva la stagione del , anche grazie all'apporto dei suoi tifosi.

Quasi 20.000 spettatori presenti in media, rispetto alla capienza si è registrata un'affluenza dell'80,56%. Una media inferiore solo ad altri tre club della Liga (nono posto nella classifica globale di presenza ai match di campionato).

Per questo motivo il club ha deciso di premiare coloro che sono stati sempre presenti in tutte e 38 le partite con un abbonamento gratuito per la stagione 2019-2020. In questo caso i rinnovi gratuiti saranno 14.610: 3.338 per i bambini e 11.272 agli adulti.