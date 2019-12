L'esultanza più assurda: Oyarzabal e Nacho Monreal si fanno male

Pareggio tra Real Sociedad e Barcellona, con un episodio curioso: i giocatori di casa si sono fatti male esultando.

In campo si vede di tutto, in ogni posizione del terreno di gioco. Invasioni di campo, risse e ovviamente infortuni. Anche particolari, come capitato a San Sebastian durante il match d'alta classifica tra la e il . Chiedere a Nacho Monreal e Oyarzabal.

Rivedi Real Sociedad-Barcellona on demand su DAZN

Si è conclusa in parità la gara disputata all'Estadio Municipal de Anoeta, con il Barcellona fermato a pochi giorni da Clasico proprio dalla grende sorpresa della . Una Real Sociedad trascinata in alto da Oyarzabal e soci. E proprio quest'ultimo è stato protagonista di un'esultanza epica finita male.

I due giocatori hanno saltato l'uno incontro all'altro, petto contro petto. Peccato che si siano scontrati testa contro testa. Risultato, punti per Nacho Monreal e un bel mal di testa per Oyarzabal, autore del vantaggio con cui la Real Sociedad aveva aperto le marcature all'Anoeta.

Lo scontro tra Nacho Monreal e Oyarzabal è però avvenuto dopo il 2-2 di Isak, che ha chiuso la contesa permettendo alla Real Sociedad di rimanere in zona Champions. Per i due protagonisti dell'esultanza più assurda delle ultime settimane, grosse risate dopo essere stati curati dallo staff medico.