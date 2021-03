L'esplosione di Gerson al Flamengo: "È più forte di Busquets"

Spento in A, Gerson è stato uno dei grandi protagonisti del titolo del Flamengo. E la stampa brasiliana lo incorona: "Miglior giocatore del Brasile".

Vi ricordate di Gerson in Serie A? Spento, raramente protagonista tra Roma e Fiorentina, sballottato in più zone del campo senza riuscire mai a emergere. Bene: dimenticate quel Gerson. La realtà parla di un giocatore nuovo, rinato in Brasile, dove ha appena conquistato il secondo campionato di fila con la maglia del Flamengo.

Tra i protagonisti della conquista rossonera c'è stato proprio lui, l'ex centrocampista giallorosso e viola. Un intoccabile di Jorge Jesus, poi di Domenec Torrent, infine di Rogerio Ceni. Negli anni degli esordi e poi in Italia giocava sulla trequarti, spesso partendo da destra; oggi è di fatto un centrocampista centrale, pieno zeppo di tecnica e visione di gioco. Tanto che in Brasile si sono spinti leggermente oltre, paragonandolo a un certo Sergi Busquets.

Durante il programma 'Bem, amigos!' dell'emittente SporTv, il giornalista Mauricio Noriega ha difeso con impeto la propria opinione:

"Voglio fare una polemica, pensando a una squadra che ha segnato un'epoca: Gerson è più forte di Busquets, che non brilla quanto a assist e goal. Gerson è migliore di lui, perché è responsabile anche dell'avvio delle azioni offensive".

Il presentatore del programma, Galvão Bueno, storico telecronista, ha concordato:

"Gerson è più brillante, maggiormente protagonista rispetto a Busquets".

Infine ecco l'opinione di Walter Casagrande, l'ex centravanti di Ascoli e Torino, pure lui reinventatosi opinionista e commentatore tecnico:

"Io non voto per Gerson come miglior giocatore del campionato: per me è il migliore del Brasile e in questa votazione non conta. Uno così deve giocare titolare nella Nazionale brasiliana".

L'exploit di Gerson fa il paio con quella di Pedro, un altro che in Serie A non è riuscito a lasciare il segno e che si è appena laureato campione con il Flamengo: qualche settimana fa, giusto per restare in tema di esagerazioni, il telecronista Luiz Roberto aveva dichiarato di considerare l'ex viola più forte di Lewandowski.