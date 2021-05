L'Espanyol fa festa: dopo un anno torna matematicamente in Liga

Con 4 turni d'anticipo, l'Espanyol è promosso nella massima serie. In rosa ex Serie A come David Lopez, Diego Lopez e Didac Vilà.

Meno di un anno. 10 mesi, per la precisione. Tanto è durato il purgatorio dell' Espanyol, che dopo la grande tristezza del 10 luglio 2020, la notte della retrocessione in Segunda Division, può finalmente tornare a sorridere: la seconda squadra di Barcellona, questa sera, è matematicamente promossa in Liga.

Il pareggio senza reti ottenuto dagli uomini di Vicente Moreno sul campo del Real Saragozza è sufficiente per chiudere in maniera definitiva i conti. L'Espanyol sale a quota 78 punti e l' Almeria terzo, vincente per 1-0 in casa del Tenerife, rimane a 66. +12 a 4 turni dalla fine, dunque, con i catalani premiati dagli scontri diretti favorevoli contro i biancorossi (2-1 e 1-1).

Un successo indiscutibile da parte di una squadra che, in questo momento, ha il miglior attacco e la miglior difesa della Segunda Division. Trascinata anche dalle reti del trentaquattrenne Raul De Tomas, ex Real Madrid, attualmente positivo al Covid-19 e dunque assente a Saragozza, ma protagonista di un testa a testa in vetta alla classifica cannonieri con l'ex rosanero Uros Djurdjevic.

Ma nella rosa di Vicente Moreno sono presenti anche alcuni volti noti del calcio italiano. Il portiere, ad esempio, è quel Diego Lopez che nel 2015 Mihajlovic decise di scalzare dal ruolo di titolare del Milan per far spazio a un giovanotto promettente, tale Gianluigi Donnarumma. Il resto è storia.

Non solo. Vi ricordate di David Lopez? Da stasera anche l'ex giocatore del Napoli può festeggiare il ritorno in Liga. Così come Didac Vilà, meteora del Milan, ma anche Leandro Cabrera, passato da Crotone per pochi mesi.

A seguire le orme dell'Espanyol, ora, può essere il Maiorca. Anche la formazione delle Baleari è retrocessa dalla Liga alla Segunda un anno fa. E ora, con i suoi 71 punti e una partita in meno, può portarsi a +8 sul terzo posto dell'Almeria. La seconda promozione diretta, senza passare per i playoff, è ormai vicinissima.