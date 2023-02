Lesione al bicipite femorale: Bennacer costretto a saltare il derby Inter-Milan

Lesione muscolare di lieve entità per Ismael Bennacer: forfait nel derby, a forte rischio l'andata degli ottavi di Champions col Tottenham.

Ismael Bennacer non sarà tra i protagonisti del prossimo Derby della Madonnina. Il centrocampista algerino infatti, sarà costretto a saltare Inter-Milan, sfida valida per il ventunesimo turno di Serie A, a causa di un problema muscolare.

A confermarlo è stato lo stesso Milan attraverso una nota ufficiale.

“La risonanza magnetica al bicipite femorale della gamba sinistra di Bennacer ha evidenziato una lesione muscolare di lieve entità. Il centrocampista verrà ricontrollato la prossima settimana".

Il club rossonero non ha reso noti i tempi di recupero ma, sentendo conto che nuovi controlli sono previsti per la prossima settimana, Bennacer non sarà a pronto nemmeno per la successiva gara di campionato, ovvero Milan-Torino.

La speranza in casa rossonera è quella di averlo a disposizione per Milan-Tottenham, sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League in programma il prossimo 14 febbraio, ma non sarà comunque semplice recuperarlo per tale data.