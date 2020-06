Lescott ci prova: "Foden può superare i trofei di Giggs"

L'ex giocatore del Manchester City incensa l'attuale difensore dei Citizens, convinto che possa fare meglio della grandiosa carriera di Giggs.

Ha appena compiuto vent'anni Phil Foden, ma ha già in casa sette trofei vinti con il . Un numero enorme, per un difensore che già da un biennio è considerato il futuro del calcio inglese e dei Citizens. Tanto che l'ex difensore del team britannico, Joleon Lescott, è sicuro possa fare la storia.

Lescott, che con il City ha vinto cinque trofei in cinque anni, è già stato superato da un Foden capace di mettere insieme due Premier League, tre Coppa di Lega, una e un Community Shield. In attesa di lottare per la 2019/2020 il prossimo agosto.

Quando in si parla di trofei vinti il primo giocatore che viene in mente è ovviamente Ryan Giggs, che con la maglia del è riuscito nell'impresa di sollevare tutte le coppe su piazza, per un totale di 37. Un numero che secondo Lescott, Foden può superare.

Intervistato da CityTV, Lescott ha incensato il collega di reparto:

"Può essere il giocatore britannico più decorato della storia, toccando ferro può raggiungere tale livello".

Del resto a vent'anni i trofei sono già tantissimi:

"Se continua a questo livello e rimane a City per il resto della sua carriera, cosa che spero faccia, farà una media di due, tre trofei a stagione. Qualcosa di straordinario".

Giggs è già nel mirino, per uno dei protetti del calcio inglese: