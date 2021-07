L'Equipe - Mbappé prende tempo: niente rinnovo col PSG

Secondo 'L'Equipe', Mbappé avrebbe informato la dirigenza del PSG di non voler rinnovare il contratto in scadenza tra un anno.

30 giugno 2022, data non banale per il PSG e i suoi tifosi: quel giorno, infatti, scadrà ufficialmente il contratto di Kylian Mbappé, mica un giocatore qualunque della rosa. E, fonte ancor più motivata di preoccupazione, sul prolungamento di tale accordo non sono stati fatti dei passi in avanti, anzi.

Come riportato da 'L'Equipe', il classe 1998 avrebbe informato la dirigenza parigina di non avere intenzione, almeno per ora, di negoziare un prolungamento e di mettere la parola fine alle voci speculative sul suo futuro che infiammano il calciomercato europeo.

Si tratterebbe comunque di una decisione non irrevocabile ma, piuttosto, tesa a prendere tempo per valutare le mosse da intraprendere da qui ai prossimi mesi. Non sarebbe nemmeno un modo per forzare la cessione in questa sessione estiva, dato che Mbappé rimarrebbe a Parigi nell'ultimo anno di contratto.

I suoi pensieri ruotano attorno alla competitività del PSG in campo europeo: vincere la Champions League è il primo obiettivo di Mbappé, che però su questo aspetto può essere rassicurato dall'acquisto di Wijnaldum e da quelli, solo da ufficializzare, di Donnarumma e Hakimi.

Tra i club maggiormente interessati allo 'scippo' c'è il Real Madrid, il cui pressing potrebbe indurre il PSG a cedere il ragazzo per evitare un addio a parametro zero: quello sì che sarebbe uno scenario poco edificante per i vice-campioni di Francia.