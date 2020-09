L'Equipe - Incubo Coronavirus al PSG: Icardi, Marquinhos e Navas positivi

Sale a 6 il conto dei positivi al Coronavirus del PSG: Marquinhos, Icardi e Navas sarebbero i tre nuovi contagiati nella rosa parigina.

Non accenna ad arrestarsi la conta dei positivi al Coronavirus in casa : mercoledì l'annuncio del club di tre casi che la stampa transalpina ha individuato in Neymar, Paredes e Di Maria, ora una nuova batosta.

Sono altri tre i calciatori contagiati, come riferito dallo stesso club in una nota apparsa giovedì sera.

"Gli ultimi test effettuati all'interno della squadra del PSG confermano il risultato di tre nuovi casi positivi. Questi giocatori stanno seguendo il protocollo sanitario appropriato".

Anche stavolta nessun nome fornito ma, secondo 'L'Equipe', si tratterebbe di Marquinhos, Mauro Icardi e Keylor Navas, reduci da una vacanza ad Ibiza dopo la sfortunata finale di persa contro il .

Il protocollo in vigore nella LFP impone la quarantena di 14 giorni e, teoricamente, la loro presenza nel match di in programma il 10 settembre contro il Lens è impossibile. A meno che la gara non subisca un altro rinvio.

Altre squadre

Data e orario sono al momento confermati ma non è da escludere che il PSG chieda di giocarla più in avanti per risolvere il problema Coronavirus e tornare alla normalità, con tutti i giocatori della rosa a disposizione del tecnico Tuchel.