L'Equipe: il PSG guarda in casa Lazio per Inzaghi e Milinkovic-Savic

Secondo il quotidiano francese, Leonardo sarebbe rimasto stregato dalla Lazio: occhi su Simone Inzaghi, su Milinkovic-Savic e Marusic.

La grande e sorprendente stagione della non può lasciare nessuno indifferente, nemmeno un dirigente esperto e navigato del mondo del calcio come Leonardo. Il direttore sportivo del , secondo quanto riportato da 'L'Equipe', sarebbe rimasto stregato dai biancocelesti.

Tanto che il primo nome ad essere stato messo tra gli osservati di Leonardo è Simone Inzaghi. L'allenatore della Lazio è nel mirino del perché a fine stagione sembra destinata a concludersi la storia d'amore tra Tuchel ed il club parigino.

L'articolo prosegue qui sotto

Lotito non sembra intenzionato a lasciar partite il suo allenatore, ma se la corte del PSG dovesse farsi concreta, allora il compito del presidente della Lazio sarà sempre più difficile.

Altre squadre

In più c'è un giocatore che già ai tempi del faceva impazzire Leonardo, stiamo parlando di Sergej Milinkovic-Savic. Fino a qualche sessione fa di calciomercato, Lotito chiedeva circa 100 milioni di euro per il suo gioiello serbo e non sembra essere scesa la sua pretesa economica.

In più, anche Adam Marusic, che di questa Lazio non è un titolarissimo, è stato adocchiato da Leonardo per la fascia destra del PSG.