L'Equipe - Accordo raggiunto tra Sergio Ramos e il PSG: domani le visite mediche

L'ex difensore del Real Madrid è ad un passo dal PSG. Domani le visite mediche prima della firma su un contratto di durata biennale.

Il PSG si conferma sempre più protagonista assoluto della sessione estiva di calciomercato.

Dopo l'acquisto di Wijnaldum, e in attesa delle ufficialità delle operazioni Donnarumma e Hakimi, i parigini piazzano un altro colpo nel reparto difensivo: secondo quanto riportato da 'L'Equipe', i vice campioni di Francia hanno raggiunto un'intesa di massima per il trasferimento sotto la Tour Eiffel di Sergio Ramos.

L'ex capitano del Real Madrid, appena svincolatosi dalle 'Merengues', sarebbe pronto a mettere nero su bianco la proposta di un contratto biennale offerto dal club della capitale transalpina.

Le visite mediche sarebbero previste già per la giornata di domani, alle quali seguiranno firma e annuncio ufficiale.

Dopo sedici anni di Real Madrid e due di Siviglia, il pluridecorato difensore iberico si appresta a vivere la sua prima esperienza lontano dai confini nazionali.

Dopo aver vinto e rivinto tutto con la 'Casa Blanca' e da capitano delle 'Furie Rosse', Ramos proverà a ritoccare il proprio straordinario curriculum anche in quel di Parigi, dove si sta lavorando in grande per sferrare l'assalto al trono di Francia - sfumato l'anno scorso per mano del Lille - ma soprattutto a quella che sarebbe la prima Champions League della storia parigina.