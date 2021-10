Leonardo punge il Real Madrid: "Parla di Mbappé da due anni, andrebbe sanzionato"

Tra i protagonisti del Festival dello Sport di Trento è intervenuto anche Leonardo, vecchia conoscenza del calcio italiano - prettamente su sponda milanese - e oggi Direttore Sportivo del PSG.

Tanti i temi toccati, tutti riguardanti le questioni di casa parigina, il cui focus principale - dopo una roboante campagna acquisti estiva - non può che essere la conquista della Champions League:

"C’è grande attesa e ci assumiamo il ruolo di favoriti. Non possiamo dire di non voler vincere la Coppa e sappiamo che se succedesse a Parigi sarebbe qualcosa di unico. Se ci fosse una macchina che misura la passione, si capirebbe che cosa c’è dietro al PSG". Le parole del dirigente brasiliano a 'La Gazzetta dello Sport'.

Elogio al lavoro del presidente Nasser Al-Khelaifi:

"Nasser Al-Kelahifi non mette solo i soldi, la differenza la fa la velocità nel prendere le decisioni. Ha accettato la presidenza dell’Eca che non porta nessun beneficio al PSG, ma gli consente di dare un contributo importante nel momento in cui il calcio sta cercando strade nuove per proiettarsi nel futuro e uscire dalla crisi post Covid".