Leonardo confessa: "Piatek ha chiesto il 9, ma va conquistato. Gli abbiamo dato il 19"

Leonardo ha parlato durante la presentazione di Piatek al Milan, ribadendo una delle linee guida della società: "Qui rimane chi crede nel progetto".

Durante la presentazione di Piatek come nuovo attaccante del Milan ha preso la parola anche Leonardo . Il dirigente rossonero ha mostrato tutta la propria soddisfazione per la riuscita della trattativa con il Genoa.

La prima battuta è stata sul numero di maglia scelto da Piatek:

"Non c'è nessuna scaramanzia dietro alla scelta di non prendere la numero 9. Piatek l'aveva chiesta ma noi pensiamo che debba conquistarsela in campo e quindi gli abbiamo dato la 19".

Il dirigente rossonero ha poi glissato sul passaggio di Higuain al Chelsea:

"C'è poco da dire. Higuain ha fatto la sua scelta e non c'è più. Ora siamo qui per Piatek e quindi parliamo di lui".

Riguardo all'acquisto dell'attaccante polacco, il brasiliano ha spiegato come l'affare sia stato inaspettato ma importante.

"La scelta non era così complicata. Stiamo parlando di un giocatore che ha fatto 13 goal, anche se sarebbero 14, visto quello annullato. Ha fatto vedere le sue qualità in Italia. Non era prevista per ora questa operazione, è stata una decisione inaspettata ma la scelta non è stata difficile quando si è presentata la possibilità, anche sotto il profilo economico. Lui poi conosce bene il nostro calcio ed è adatto per il nostro stile di gioco".

L'arrivo di Piatek, sommato a quello di Paquetà, regala al Milan due giovani di qualità. Una linea verde quella che i rossoneri stanno seguendo, anche se Leonardo ha voluto specificare il modo in cui la società prende le decisioni.

"Tutte le scelte in questa società sono condivise. Gli affari legati a Ibrahimovic e Fabregas sono stati stoppati per situazioni di mercato e non perchè stiamo seguendo una linea verde".

Leonardo ha poi sottolineato come la partenza di Higuain destinazione Chelsea sia slegata dall'affare Caldara, arrivato in estate insieme al 'Pipita' in rossonero.

"Questo affare non è legato all'affare Caldara che era inserito nello scambio con Bonucci".

Dopo l'arrivo di Paquetà e Piatek i tifosi del Milan pensano già ai prossimi rinforzi, anche se nuovi colpi in entrata per i rossoneri sono ora da valutare.

"Sul mercato abbiamo fatto tanto, forse siamo quelli che hanno fatto di più in Europa. Non si può negare che avendo fatto due acquisti così importanti dobbiamo valutare se possiamo operare ancora sul mercato. Con questi due nuovi innesti abbiamo una rosa competitiva ora".

La voglia di credere nel progetto Milan è quello che i dirigenti rossoneri chiedono ai nuovi acquisti, con le parole di Leonardo che potrebbero essere lette come un attacco a Higuain.