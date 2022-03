Leonardo e Al-Khelaifi furiosi: urla nello spogliatoio dell'arbitro

Il PSG perde ancora una volta l'occasione di lottare per la prima Champions League della sua storia. Stavolta il cammino europeo, per l'ennesima volta dall'arrivo del fondo qatariota, si ferma agli ottavi di finale contro l'esperto Real Madrid di Ancelotti, capace di ribaltare la gara e volare ai quarti del torneo. Una sfida che passerà alla storia per tanti motivi, compresa l'incertezza di Donnarumma che ha portato all'1-1.

Un errore che ha permesso a Vinicius di servire Benzema, abile a segnare il primo dei tre goal che hanno eliminato il PSG dalla competizione. Errore, però, che porta con sé anche la rabbia del club parigino, furioso contro il direttore di gara Makkelie e i suoi assistenti.

Benzema ha infatti pressato Donnarumma, portando all'errore dell'ex milanista, a terra sull'intervento del francese: proteste da parte del portiere italiano, ammonito dal direttore di gara, ma goal confermato. Una rete che ha dato il via alla rimonta del Real Madrid e ad un post partita di fuoco per il PSG.

Al termine della sfida, Leonardo, ma soprattutto Al-Khelaifi, presidente del PSG e dell'ECA (associazione dei club europei) si sarebbero fatti sentire nello spogliatoio di Makkelie e degli arbitri.

Rabbia, pugni ai muri, urla e furia che avrebbero portato diverse persone ad intervenire per calmare il numero uno dell'ECA, secondo Marca, Movistar e Cope. Inizialmente, Al-Khelaifi, avrebbe anche sbagliato stanza, finendo in quella di Megía Dávila, delegata sul campo del Real Madrid.

Leonardo ha parlato al termine della gara a Canal + proprio a proposito del presunto fallo di Benzema su Donnarumma:

"La decisione non è giusta, la colpa c'è ed è chiara. Impossibile non consultare il VAR. Ma non cerco scuse. Bisognerà vedere cosa abbiamo fatto, ci vorrà tempo per riflettere e convivere con questa eliminazione. Abbiamo dominato qui e in casa, e poi, anche se non è una scusa, c'è stato un fallo su Donnarumma. Un errore, un chiaro fallo".

L'eliminazione negli ottavi di Champions potrebbe dunque portare a novità, a seconda di quanto registrerà l'arbitro e l'UEFA. Non solo il k.o contro il Real Madrid, ma anche polemiche e possibili ulteriori problemi per il PSG. Ancora senza trofei d'elite in Europa, nonostante la presenza dei più grandi campioni del mondo in squadra.

Pochettino rimarrà in sella anche nella prossima annata? Impossibile dirlo ora, con il PSG che nelle prossime settimane valuterà il da farsi per puntare nuovamente alla conquista della Champions, ossessione e obiettivo finale del club transalpino.