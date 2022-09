Leo Sena senza pace: è tornato al Goias, ma il contratto è già rescisso

Dopo aver saltato un anno di gare con lo Spezia per non aver ottenuto l'idoneità sportiva, ad agosto è tornato in patria: avventura già finita.

La prima stagione in Italia aveva convinto lo Spezia: riscatto dal Goiás e possibilità di farsi strada in Serie A con la maglia dei bianconeri. Tutto sembrava procedere bene per Leo Sena. Poi, il covid. Contagiato, il ragazzo brasiliano non è incappato nella solita guarigione per tornare alla vita da atleta, ma bensì nei postumi successivi, il long covid.

Una situazione che ha portato Sena a non ottenere l'indoneità sportiva, due mesi dopo il riscatto da parte dello Spezia. Risultato? Impossibilità di giocare per i liguri nonostante fosse tornato negativo, con conseguente stop di un mese:

"Lo Spezia Calcio comunica che in occasione delle visite mediche periodiche ai fini del rinnovo della certificazione medico-sportiva agonistica, alle quali è stato sottoposto il calciatore Leo Sena, sono state evidenziate delle alterazioni temporanee di alcuni parametri fisiologici che renderanno necessari ulteriori accertamenti clinici e strumentali. Il calciatore dovrà pertanto ora osservare un periodo di sospensione dall'attività di circa un mese, durante il quale le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club, per poi procedere con una nuova valutazione".

Il mese di stop, però, è divenuto un anno. Leo Sena, che aveva firmato con lo Spezia per un quadriennale, ha rescisso consensualmente con la formazione bianconera nell'estate 2022, tornando al Goias, così da provare a rilanciarsi in patria, con il club con cui è cresciuto, ottenendo la chiamata europea.

In Italia, infatti, l'idoneità per tornare a disposizione dello Spezia non è più arrivata, secondo quanto evidenziano in Brasile, dopo aver riscontrato una miocardite nel ragazzo. Per questo l'addio verso un paese, il suo, meno stringente. Le cose, però, non sono andate come previsto, di nuovo.

Il Goias, infatti, ha rescisso il contratto di Leo Sena nella giornata di venerdì, portando il centrocampista, che in carriera ha mostrato capacità di giocare in diverse posizioni con tecnica e qualità, ad essere svincolato. Due settimane dopo l'ingaggio.