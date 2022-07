Leo Sena e l'incubo Covid: negata l'idoneità agonistica, addio Spezia

L'addio di Leo Sena allo Spezia è legato alle complicanze del virus, contratto a luglio 2021. Ora il brasiliano può tornare in patria.

"Lo Spezia Calcio rende noto di aver trovato l'accordo per la rescissione consensuale del contratto che legava il centrocampista classe '95, Leo Sena, al club di via Melara.

A Leo Sena i migliori auguri per un futuro denso di soddisfazioni, sportive e non".

Da qualche ora, Leo Sena e lo Spezia si sono ufficialmente separati. Ma non è una separazione come tante altre. Non solo perché il centrocampista brasiliano non ha quasi mai giocato con la maglia dei liguri, ma anche e soprattutto perché l'addio rappresenta l'amarissimo epilogo di un anno drammatico. Non soltanto sportivamente.

Leo Sena non scende in campo dall'estate del 2021. A luglio di un anno fa ha contratto il Covid-19 e da quel momento è iniziato il suo incubo. Anche se inizialmente il problema di salute sembrava risolvibile a breve termine, tanto che il comunicato emesso ai tempi dal club parlava di"un periodo di sospensione dall'attività di circa un mese".

"Lo Spezia Calcio comunica che in occasione delle visite mediche periodiche ai fini del rinnovo della certificazione medico-sportiva agonistica, alle quali è stato sottoposto il calciatore Leo Sena, sono state evidenziate delle alterazioni temporanee di alcuni parametri fisiologici che renderanno necessari ulteriori accertamenti clinici e strumentali.

Il calciatore dovrà pertanto ora osservare un periodo di sospensione dall’attività di circa un mese, durante il quale le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club, per poi procedere con una nuova valutazione".

I tempi, in realtà, si sono allungati a dismisura. Il Covid ha lasciato a Leo Sena complicanze così serie da non consentirgli più di rinnovare il certificato di idoneità agonistica. Tradotto: il brasiliano, secondo le normative italiane, non è stato più abilitato all'attività, dovendo così guardare giocare i compagni per un anno intero.

La rescissione consensuale del suo contratto, la soluzione più scontata, consentirà a Leo Sena di tornare a giocare in Brasile: laggiù le norme in merito sono meno stringenti rispetto a quelle italiane. Senza contare che in patria l'ex Goias e Atletico Mineiro ha non pochi estimatori, nonostante quanto accaduto negli ultimi 12 mesi. Auguri.