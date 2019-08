Leo Duarte al Milan, il brasiliano saluta il Flamengo: "Grazie di 5 anni meravigliosi"

Si avvicina l'ufficialità di Leo Duarte al Milan, il difensore si congeda dal Flamengo: "Qui mi sono formato come giocatore e come persona".

Manca soltanto l'ufficialità per il passaggio di Leo Duarte al , con il difensore centrale che ha già svolto le visite mediche con il club rossonero. Prima di firmare con il Diavolo, il centrale ha voluto congedarsi dal Flamengo, che lascerà dopo 4 stagioni, con una lettera commossa sul suo profilo Instagram.

"Vorrei ringraziare il Flamengo per questi 5 anni meravigliosi. Il Flamengo mi ha formato come giocatore e come persona. Sono arrivato da ragazzo, pieno di sogni, e ora me ne vado da uomo, avendo avuto l'onore di indossare la maglia del più grande club del e avendo giocato quasi 100 partite".

Leo Duarte lascia il club rubro-negro dopo 92 presenze e 2 goal e ora è pronto a tuffarsi in una nuova avventura in con il Milan. I rossoneri lo acquisteranno a titolo definitivo per 11 milioni di euro, che andranno a rimpinguare le casse della società brasiliana.