Il Lens segna contro il PSG: i giocatori festeggiano abbracciando i tifosi

Assembramento tra giocatori e tifosi nel corso di Lens-PSG subito dopo il goal dei padroni di casa: esultanza con abbracci sotto la curva.

Il inizia con una sconfitta a sorpresa il suo campionato sul campo del Lens, che apre parzialmente le porte ai propri tifosi dopo la promozione della passata stagione. Una prima sfida casalinga da ricordare sotto il punto di vista del risultato, ma fa discutere il comportamento di giocatori e tifosi nel momento della rete decisiva.

Subito dopo il vantaggio di Ganago i giocatori del Lens hanno infatti festeggiato proprio sotto la curva gettandosi addosso ai tifosi presenti a bordo campo. Un assembramento immortalato dalle telecamere sicuramente da censurare in tempi di pandemia.

Che errore Bulka 😱

Il PSG cade all'esordio contro il neopromosso Lens ❌



La #Ligue1 è solo su #DAZN pic.twitter.com/yT13nizY6Z — DAZN (@DAZN_IT) September 10, 2020

Un comportamento che va ovviamente contro le regole di contenimento imposte dalle autorità per evitare la diffusione del Covid-19, che ha già impedito alle stelle del PSG di scendere in campo in questa prima giornata.