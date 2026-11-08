Come vedere Lens-Marsiglia con una VPN

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Presentazione della partita

Ligue 1 - Game Week 10 8 nov 2026 - 14:45 Stade Bollaert-Delelis

Il Lens ospita il Marsiglia allo Stade Bollaert-Delelis in una partita di Ligue 1 che per i padroni di casa arriva in un momento difficilissimo. La squadra di Yannick Cahuzac deve rialzarsi dopo una delle sconfitte più pesanti della storia moderna della competizione.

Il Lens è stato battuto 9-1 dal Como nella quarta giornata di Champions League, un risultato che ha lasciato i giocatori visibilmente scossi e ha spinto l’allenatore a chiedere un profondo esame di coscienza. Cahuzac ha riconosciuto che la sua squadra è stata completamente dominata e ha chiesto ai giocatori di ritrovare subito l’orgoglio davanti ai propri tifosi.

Il difensore Ruben Aguilar, autore dell’unico goal del Lens nella serata, ha ammesso che lo spogliatoio era sotto shock e demoralizzato, mentre il centrocampista Michael Cuisance ha definito il risultato una lezione più che una sconfitta. Il recupero mentale necessario prima del fischio d’inizio di domenica è notevole.

Il Marsiglia arriva con tutt’altro morale. La squadra di Bruno Genesio ha conquistato una vittoria per 1-0 sul campo del Bayer Leverkusen in Europa League grazie a una prestazione disciplinata: la rete di Amine Gouiri al 77’ ha deciso una gara bloccata. Il portiere Jeffrey de Lange è stato eccezionale per tutta la partita, con tre parate decisive che gli hanno permesso di mantenere la porta inviolata in Germania.

Gli uomini di Genesio hanno vinto tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni e occupano il sesto posto nella classifica di Ligue 1, tre posizioni sopra il Lens, nono. Arrivano al Bollaert-Delelis forti di questo slancio e con una rosa capace di punire una squadra di casa ancora alle prese con il trauma europeo.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c’è da sapere su come vedere Lens-Marsiglia in diretta.

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