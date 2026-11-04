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Lens-Como: orario del calcio d'inizio

Champions League - Game Week 4 4 nov 2026 - 15:00 Stade Bollaert-Delelis

La partita tra Lens e Como inizia il 4 novembre 2026 alle 21:00.

Lens-Como oggi in diretta: dove vederla in TV e streaming?

La partita tra Lens e Como sarà trasmessa in diretta su DAZN.

I temi della settimana: cos'è successo a Lens e Como?

Il Lens arriva a questa partita con un bilancio altalenante: due vittorie, zero pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. L'impegno più recente si è concluso con una sconfitta casalinga per 0-1 contro il Lille in Ligue 1. Prima c'era stato il 3-0 contro il Club Brugge in Champions League, mentre le vittorie contro il Paris FC (2-1) e il Troyes (3-1 in trasferta) migliorano un po' il bilancio. Nel complesso, il Lens ha segnato otto goal e ne ha subiti sei in queste cinque partite.

Il Como mostra una forma finora inedita per una neopromossa: cinque vittorie in cinque partite, senza pareggi né sconfitte. L'1-0 contro il Venezia è il successo più recente, preceduto dal 3-1 a Torino e dallo spettacolare 4-1 contro il Manchester United in Champions League. In queste cinque gare il Como ha segnato 11 volte e ha subito soltanto due goal.

Lens-Como: le formazioni

Lens-Como: lo stato di forma

Lens-Como: il bilancio degli scontri diretti

Lens-Como: le classifiche