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Lens-Como, dove vederla oggi in diretta tv e streaming: chi trasmette la partita?

Lens vs Como
Lens
Como
Champions League

In Champions League il Lens affronta il Como. Ma chi trasmette la partita oggi in diretta TV e streaming?

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Lens-Como: orario del calcio d'inizio

crest
Champions League - Game Week 4
Stade Bollaert-Delelis

La partita tra Lens e Como inizia il 4 novembre 2026 alle 21:00.

Lens-Como oggi in diretta: dove vederla in TV e streaming?

La partita tra Lens e Como sarà trasmessa in diretta su DAZN.

I temi della settimana: cos'è successo a Lens e Como?

Il Lens arriva a questa partita con un bilancio altalenante: due vittorie, zero pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. L'impegno più recente si è concluso con una sconfitta casalinga per 0-1 contro il Lille in Ligue 1. Prima c'era stato il 3-0 contro il Club Brugge in Champions League, mentre le vittorie contro il Paris FC (2-1) e il Troyes (3-1 in trasferta) migliorano un po' il bilancio. Nel complesso, il Lens ha segnato otto goal e ne ha subiti sei in queste cinque partite.

Il Como mostra una forma finora inedita per una neopromossa: cinque vittorie in cinque partite, senza pareggi né sconfitte. L'1-0 contro il Venezia è il successo più recente, preceduto dal 3-1 a Torino e dallo spettacolare 4-1 contro il Manchester United in Champions League. In queste cinque gare il Como ha segnato 11 volte e ha subito soltanto due goal.

RCL

RCL - Forma

SCP
S0-2
TRO
V1-3
CLB
S3-0
PAR
V2-1
LIL
S1-0
Gol segnato (subito)
5/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
COM

COM - Forma

FIO
V1-3
MUN
V4-1
SAS
V2-0
TOR
V1-3
VEN
V1-0
Gol segnato (subito)
13/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Lens-Como: le formazioni

Formazioni Lens - Como

3-4-2-1
Lens crest
Lens
RCL
Formazione
Como crest
Como
COM
4-2-3-1
R. RisserR. RisserM. UdolM. UdolS. BaidooS. BaidooK. AntonioK. AntonioR. AguilarR. AguilarM. CuisanceM. CuisanceA. HaidaraA. HaidaraF. ThauvinF. ThauvinT. HazardT. HazardM. SkorasM. SkorasF. IvanovicF. IvanovicJ. ButezJ. ButezA. ValleA. ValleM. KempfM. KempfY. CoutoY. CoutoJ. RamonJ. RamonM. PerroneM. PerroneL. Da CunhaL. Da CunhaL. MillaL. MillaN. PazN. PazM. CaqueretM. CaqueretA. DouvikasA. Douvikas
Como crest
Como
COM
3-4-2-1
Lens

Formazione titolare

Como

Panchina

Allenatore

  • Y. Cahuzac
  • C. Fabregas
Lens

Infortuni e squalifiche

Como

Lens-Como: lo stato di forma

RCL

RCL - Forma

SCP
S0-2
TRO
V1-3
CLB
S3-0
PAR
V2-1
LIL
S1-0
Gol segnato (subito)
5/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
COM

COM - Forma

FIO
V1-3
MUN
V4-1
SAS
V2-0
TOR
V1-3
VEN
V1-0
Gol segnato (subito)
13/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Lens-Como: il bilancio degli scontri diretti

Lens-Como: le classifiche

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400205+1512
V
V
V
V
2
Real MadridReal MadridRMA
4310127+510
D
V
V
V
3
BarcellonaBarcellonaBAR
4301146+89
V
S
V
V
4
Aston VillaAston VillaAVL
4301126+69
S
V
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
43011410+49
S
V
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
430184+49
V
S
V
V
7
Real BetisReal BetisBET
330074+39
V
V
V
8
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
4220125+78
V
D
D
V
9
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
V
V
10
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
421174+37
S
D
V
V
11
ComoComoCOM
3201105+56
V
S
V
12
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
S
V
13
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
S
14
InterInterINT
420286+26
V
V
S
S
15
LASKLASKLAS
4202109+16
V
V
S
S
16
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
S
V
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
42028806
V
S
S
V
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
V
V
S
S
19
FenerbahceFenerbahceFB
4121611-55
V
D
S
D
20
RomaRomaROM
4112108+24
S
V
S
D
21
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
S
S
V
D
22
PSVPSVPSV
31112204
V
S
D
23
Atletico MadridAtletico MadridATM
411245-14
S
D
V
S
24
AEK AteneAEK AteneAEK
4112510-54
D
S
S
V
25
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
D
S
V
S
26
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
S
S
27
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
S
V
S
28
LensLensRCL
310237-43
S
S
V
29
RB LipsiaRB LipsiaRBL
310238-53
S
V
S
30
VillarrealVillarrealVIL
4103814-63
S
S
V
S
31
FeyenoordFeyenoordFEY
4103411-73
S
S
V
S
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
S
S
33
VikingVikingVIK
301259-41
S
D
S
34
LilleLilleLIL
4013410-61
D
S
S
S
35
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
S
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004117-160
S
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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