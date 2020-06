Leno, brutto infortunio al ginocchio: dalla barella accusa Maupay

Bernd Leno ha riportato un brutto infortunio al ginocchio nella gara contro il Brighton: ha indicato poi Maupay (autore del fallo) per accusarlo.

Bernd Leno e Neal Maupay hanno caratterizzato la giornata di Premier League. Nella sfida tra e , vinta da quest'ultimi per 2-1, c'è stato nel corso del primo tempo un brutto infortunio occorso al portiere tedesco dell'Arsenal.

Il problema al ginocchio di Leno è scaturito da un'entrata in ritardo dell'attaccante Maupay, che non si è fermato dopo non aver preso il pallone. Accasciatosi a terra e soccorso con tanto di ossigeno, Leno si è poi ripreso e, tirandosi su dalla barella che lo stava trasportando fuori dal campo, ha indicato Maupay come a volerlo accusare di avergli fatto male di proposito.

Già un parapiglia attorno Maupay era scaturito dopo questo episodio, ma nei minuti finali, dopo che lo stesso francese ha segnato il goal decisivo, i giocatori dell'Arsenal non ci hanno più visto dalla frustrazione.

Subito dopo il fischio finale alcuni giocatori dell'Arsenal, in particolare Guendouzi, si sono avventati sul francese, prima che altri del Brighton intervenissero a proteggerlo. Maupay ha poi parlato a fine partita, attaccando i Gunners per quel comportamento nei suoi confronti.