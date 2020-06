Leno boccia la Bundesliga: "E' noiosa, il Bayern Monaco troppo forte"

Il è ormai a un passo dalla conquista del titolo tedesco: i bavaresi possono già festeggiare sabato in occasione del prossimo turno e Bernd Leno, portiere dell', ha bocciato la , ritenuta ormai a senso unico.

Secondo il portiere tedesco dei Gunners anche i prossimi anni saranno caratterizzati da una totale egemonia bavarese:

"Il è già campione, come sempre. E' noioso e triste. Speri sempre in una lotta per il titolo eccitante, ma non vedo un campionato entusiasmante nei prossimi anni. Il Bayern Monaco è troppo forte".